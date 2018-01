Capital paulista ganha mais cinco aparelhos A Secretaria Municipal dos Transportes (SMT) divulgou ontem uma relação com cinco novos radares fixos de velocidade, que desde ontem já registram infrações. A lista foi publicada no Diário Oficial da Cidade. Esses equipamentos fazem parte do lote de 123 unidades adquiridas por meio de um contrato de emergência realizado pela Prefeitura neste mês, após o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) barrar uma licitação de 2007 - por causa de indícios de irregularidades. Desse total, 111 estão em operação atualmente. Os cinco novos equipamentos vão monitorar sete pontos da capital paulista. Isso somente é possível porque dois desses radares também fiscalizarão a velocidade em corredores de ônibus nas mesmas vias. Um dos radares está colocado na via expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco-Ayrton Senna, antes da Ponte do Piqueri. Os demais estão nos dois sentidos da Avenida Ermano Marchetti - monitorando também os corredores de ônibus -, após a mesma ponte e em ambos os sentidos da Avenida Queiroz Filho, na frente do Pronto Socorro Municipal.