Desfiles marcam a comemoração do Dia da Independência em todo o País

SÃO PAULO - A Marcha do Grito dos Excluídos marca o dia da Independência do Brasil, nesta quinta-feira, 7, na capital paulista. Diversas atividades também ocorrem em todo o País.

Segundo o Facebook do 23º Grito dos Excluídos, a concentração acontece na Avenida Paulista, na Praça Oswaldo Cruz. Manifestantes vão caminhar pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio. O ato será encerrado em frente ao Monumento às Bandeiras, no Parque Ibirapuera.

A Polícia Militar (PM) informa que nenhuma ocorrência foi registrada até o momento.

Trânsito na região do Anhembi será monitorado, das 5h às 14h de quinta (07), para desfile Cívico-Militar. Veja mais: https://t.co/iAi9fSqN6M — CET São Paulo (@CETSP_) 7 de setembro de 2017

Desfile no Sambódromo. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito da capital paulista, João Doria - que travam uma disputa velada pela indicação do PSDB à eleição presidencial de 2018 - acompanham, o desfile Cívico-Militar em comemoração ao Dia da Independência.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na região do Anhembi, na zona norte, até às 14h, nesta quinta-feira. O evento, que acontece no Pólo Cultural e Esportivo Grande Otelo, teve início às 9h.

O Pólo Cultural e Esportivo Grande Otelo (Complexo Anhembi) se localiza entre a Avenida Olavo Fontoura e a Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, entre as pontes das Bandeiras e Casa Verde. As principais vias de acesso são a Marginal Tietê, Avenida Santos Dumont e Avenida Braz Leme.

Brasília. O presidente Michel Temer chegou, na manhã desta quinta-feira, à Esplanada dos Ministérios ao lado da primeira dama Marcela Temer e do filho Michelzinho para assistir ao desfile de 7 de Setembro. Repetindo o gesto do ano passado, Temer não está com a faixa presidencial e nem chegou com o tradicional Rolls-Royce, mas usou um carro fechado.

Outras cidades do País. No Rio de Janeiro,o desfile cívico-militar ocorre na Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade, local onde tradicionalmente acontece o desfile de 7 de Setembro.

Em Fortaleza, no Ceará, o desfile cívico-militar começou às 9h na Avenida Beira Mar.

Em Salvador, na Bahia, a concentração para o desfile ocorreu no Largo Campo Grande, no centro da cidade.

