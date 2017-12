Capital paulista tem trânsito tranqüilo na manhã desta quarta O trânsito era tranqüilo na manhã desta quarta-feira, 28, em São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 8h30 havia 75 quilômetros de congestionamento, sendo que a média para o horário é de 87 quilômetros. O principal ponto de lentidão estava na Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, da Rodovia Castello Branco até a Ponte Eusébio Matoso, onde foram registrados 7,5 quilômetros de congestionamento. Segundo a CET, o corredor Norte-Sul, no sentido Aeroporto de Congonhas, da Rua Ribeiro de Lima até a Rua Curitiba, tinha 6,5 quilômetros de trânsito lento. O motorista enfrenta congestionamento também na Marginal do Pinheiros, no sentido Castello Branco, da Ponte Transamérica até a Avenida Jornalista Roberto Marinho. De acordo com a CET, a lentidão chegava a seis quilômetros. Dutra A Rodovia Presidente Dutra continuava congestionada às 8h30 na pista sentido São Paulo, após um acidente com uma carreta, por volta das 6 horas desta quarta. O motorista da carreta ficou gravemente ferido e a pista foi parcialmente interditada porque a carga se espalhou pelo asfalto. Uma faixa da esquerda da rodovia foi liberada, mas o congestionamento chegava, às 8h30, a sete quilômetros. No outro sentido, a lentidão era de quatro quilômetros, a partir do km 218.