Capital tem trânsito acima da média na manhã desta quinta São Paulo registrada congestionamento acima da média na manhã desta quinta-feira, 12. Os motoristas enfrentavam, às 8 horas, 84 quilômetros de lentidão nas ruas da capital, índice bem superior à média para o horário, que é de 61 quilômetros. O excesso de veículos era a principal causa dos congestionamentos, já que, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), nenhum acidente ou outro tipo de ocorrência atrapalhava a movimentação de veículos na capital paulista. As vias com pior situação eram a Marginal do Pinheiros e a Avenida dos Bandeirantes. Na Marginal do Pinheiros, quem seguia no sentido Santo Amaro/Jaguaré encontrava lentidão desde a Ponte João Dias até a Ponte Eusébio Matoso, num total de 9,5 quilômetros. Na Avenida dos Bandeirantes, o congestionamento, no sentido Rodovia dos Imigrantes/Marginal Pinheiros, ia do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro, em um total 5,1 quilômetros de lentidão.