Capital tem trânsito complicado nesta sexta-feira O motorista que trafega pela capital paulista na tarde desta sexta-feira, 25, enfrenta um congestionamento de 88 quilômetros, índice bem acima da média para o horário das 15 horas, que é de 47km. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os trechos mais complicados estão na Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, onde o engarrafamento é de 6,4 quilômetros, desde a Ponte Tatuapé até a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello. Na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, a lentidão é de 5,1 quilômetros, desde a Ponte Limão até a Rua Azurita. Já na Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, o trânsito está carregado por 4,9 quilômetros, desde a Marginal do Pinheiros até a Rua João Carlos Mallet.