Capitania dos Portos do Rio fiscaliza condutores e equipamentos de barcos

RIO DE JANEIRO - A Capitania dos Portos do Rio de Janeiro deu início hoje (19) à ação de fiscalização concentrada na costa dos municípios de Angra dos Reis e Parati, ambos no litoral sul do estado. A operação conta com um grande aparato militar que reúne 100 militares, dez embarcações, além de um helicóptero da Força Aeronaval e um navio patrulha do Grupamento Naval do Sudeste.

Na ação, os inspetores navais vão fazer testes com bafômetro para tentar flagrar condutores de barcos que estejam embriagados. Os militares vão verificar ainda a habilitação de condutores, documentação de embarcações, equipamentos de segurança, além de coibir o transporte irregular de passageiros na região. Segundo a Capitania dos Portos, toda a área da Baía de Ilha Grande será fiscalizada, com destaque para os pontos de maior circulação.

A operação está dividida em duas etapas em ordem territorial e cronológica: dos dias 19 a 23, as ações se concentram na costa de Parati e de 24 a 30, em Angra dos Reis, onde a Capitania vai ampliar a Operação Angra Legal, que já vem sendo realizada em conjunto a Fundação de Turismo de Angra (TurisAngra).