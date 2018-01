Capitão do Exército é assassinado em Campinas O capitão reformado do Exército Antonio Amancio Polidoro, de 50 anos, foi morto a tiros dentro de seu automóvel, uma Blazer, nesta quarta-feira à noite, no bairro Recanto dos Dourados, onde morava, em Campinas. Alguns moradores ouviram vários disparos e chamaram a Polícia Militar. A polícia trabalha com a hipótese de tentativa de assalto seguida de assassinato.