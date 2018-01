Capivara invade pátio de aeronaves no Aeroporto Santos Dumont

SÃO PAULO - Uma capivara invadiu nesta terça-feira, 27, o pátio de aeronaves do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio. O animal que pesava cerca de 20 quilos foi capturado por volta das 8h40 da manhã e não prejudicou o tráfego aéreo em um dos horário mais movimentados.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a capivara foi encontrada pelos bombeiros do próprio terminal, que utilizaram uma rede para captura, descartando os tranquilizantes. Em seguida, o animal foi levado para o Parque Ecológico Chico Mendes no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio.

A capivara foi encontrada perdida entre as aeronaves no pátio. Segundo a Infraero, o Corpo de Bombeiros acredita que ela tenha nadado cerca de dez quilômetros, entre a Ilha de Popeba, próxima ao bairro da Urca, até o aeroporto, localizado em uma das margens da Baía de Guanabara.

A capivara é um mamífero que possui grande habilidade para nadar e costuma ser encontrada perto de regiões com lagos ou rios. É a primeira vez que um animal da espécie entra no terminal. As informações são da Agência Brasil.