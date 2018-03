Capixaba vence reality show country

É de Cariacica, no Espírito Santo, a mais nova candidata a celebridade instantânea da telinha. A cantora Nathália Siqueira, de 22 anos, venceu o reality show Country Star, do programa Terra Nativa - apresentado pela dupla Guilherme e Santiago -, na TV Bandeirantes, transmitido ao vivo na noite de sexta-feira. Ela disputou a final com a cantora Marília Dutra, de 23 anos, de Criciúma (SC). E venceu com 60% dos votos - por telefone e mensagem de texto -, de um total que não será divulgado, segundo a Assessoria de Imprensa da emissora. Ela foi contratada pela Universal Music. "Agora é gravar o CD, fazer shows pelo Brasil e conquistar mais fãs, porque ganhar o concurso não garante a carreira", disse Nathália, mãe de Brian de 5 meses, que enfrentou 4 mil inscritas e 20 concorrentes antes da final. Durante o programa, as jovens cantaram ao vivo Você Me Ensinou Amor, balada romântica gravada em um estúdio em Nashville, berço do country americano. Lá, conheceram a cantora Dolly Parton, ícone do estilo na terra dos cowboys. A música é uma composição do produtor Rick Bonadio, da Universal e mestre em transformar novatos em estrelas - foi um dos criadores da banda Rouge, montada a partir de um reality show do SBT -, e do produtor americano Eric Silver. Com os jurados Zilú Camargo e o produtor Bozzo Barretti, Bonadio escolheu as finalistas. A diretora-geral de Programação da Band, Elisabetta Zenatti, anunciou para breve a promoção de um concurso de duplas sertanejas.