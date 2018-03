Cardozo atrasa escolha e acirra disputa na PF

Cardozo já se reuniu com o Ministério da Justiça e com a atual direção da PF. No momento, intensifica as consultas a entidades de classe, como a Associação dos Delegados da Polícia Federal (que representa os delegados) e a Federação Nacional dos Policiais Federais (que congrega todos policiais).

O ministro prometeu que antes do dia 27 define o nome, que ainda precisa ser submetido ao crivo da presidente eleita Dilma Rousseff, pela natureza sensível do cargo. Com 15 mil servidores, a PF executa um orçamento de R$ 4,5 bilhões, maior do que o de vários ministérios, inclusive o da Justiça, ao qual é subordinada.

O futuro ministro já definiu que o escolhido será alguém de dentro da própria corporação. Mas como a escolha está em aberto, os lobbies se articularam com força. A Federação Nacional dos Delegados de Polícia (Fenadepol), por exemplo, fez votação nacional e entregou ao ministro lista sêxtupla com os mais votados. São eles os delegados Sandro Torres Avelar, diretor do Sistema Penitenciário Federal (32%); Troncon (21%), Getúlio Bezerra, (16%); Gasparetto (14%), José Mariano Beltrame, secretário de Segurança do Rio (9%) e Leandro Coimbra, superintendente em São Paulo (8%). Gasparetto é tido como favorito porque tem apoio de Tarso Genro, governador eleito do Rio Grande do Sul.