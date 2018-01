Cardozo e chefe das Forças Armadas se reúnem com a cúpula da Segurança do Rio

RIO - Com uma hora de atraso, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, o chefe do Estado-Maior conjunto das Forças Armadas, general de Exército, José Carlos de Nardi e a secretária nacional de Segurança Pública, Regina Miki, chegaram para reunião com a cúpula de segurança do Rio. A reunião, que estava marcada para as 10h, começou às 11h, no Centro Integrado de Comando e Controle, no centro do Rio.

No encontro, o governador Sérgio Cabral (PMDB), o secretário estadual de Segurança e a cúpula de segurança Fluminense irão detalhar como será a ação das tropas federais para combater os ataques de criminosos às Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) nas favelas cariocas. Para que as Forças Armadas assumam o patrulhamento de áreas sensíveis da cidade, Cabral precisa admitir que as policias fluminenses são insuficientes para patrulhar e garantir a segurança na cidade.

A proposta é que as tropas federais só saiam das favelas no fim de 2014, após as eleições. Segundo fontes ouvidas pelo Estado, os militares não gostaram do pedido prolongado e a presidente Dilma demonstrou cautela com o pedido.