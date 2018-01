Carga cai na pista e interdita Viaduto Pompéia O Viaduto Pompéia, na zona oeste de São Paulo, está parcialmente interditado no sentido marginal desde às 11 horas desta quarta-feira, 2, devido à carga que caiu de um caminhão, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Três das quatro faixas estão bloqueadas por entulho. O motorista do caminhão que carregava o material fugiu. Equipes trabalham na remoção da carga e limpeza das pistas. Há lentidão no local. Apesar disso, a CET registrou às 11 horas congestionamento de 42 quilômetros nas ruas da cidade, abaixo dos 45 quilômetros, a média para o horário. Os piores pontos estão na Marginal do Pinheiros, nos dois sentidos; nas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, sentido Santana; e na Avenida dos Bandeirantes, sentido marginal.