Carga de 200 kg de dinamite é roubada Cerca de 200 quilos de dinamite foram roubados ontem em Quixadá, no sertão cearense. A carga seria usada em obras de saneamento. Quatro homens armados e encapuzados dominaram o motorista do caminhão que conduzia a carga. Segundo a polícia, eles teriam dito que usariam a dinamite para roubar bancos. No fim de semana, ladrões furtaram R$ 1,2 milhão do Banco do Brasil da cidade, usando um túnel.