Carli Filho é indiciado por duplo homicídio com dolo eventual O ex-deputado estadual do Paraná Fernando Ribas Carli Filho foi indiciado por duplo homicídio com dolo eventual (quando assume o risco de produzir resultado indesejado) em inquérito concluído ontem pelo delegado Armando Braga de Moraes Neto. Carli Filho dirigia seu Passat a 167 km/h, em Curitiba, quando atingiu um Honda e matou Carlos Murilo de Almeida e Gilmar Rafael Souza Yared, em 7 de maio.