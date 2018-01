Carlinhos de Jesus diz que denúncias não atrapalham Mangueira

O dançarino Carlinhos de Jesus, coreógrafo da comissão de frente da Mangueira, disse que as recentes denúncias de envolvimento com traficantes "feriram" a escola, mas não impediram que os integrantes fizessem um desfile com "garra e luta", no domingo, na Marquês de Sapucaí. "A Mangueira não tem função de prender ninguém, isso compete à polícia", disse ele no camarote da Brahma nesta segunda. Segundo ele, as denúncias, ainda que injustas com a escola, "feriram a moral das pessoas". Porém, Carlinhos de Jesus acredita que o "dilúvio" que caiu no domingo durante o desfile da escola é que poderá atrapalhar a Mangueira de ganhar o título de campeã este ano. "Não era uma simples chuva, estava tudo alagado", lembra.