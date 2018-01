Carnaval 2010: Portela prega inserção social pela web

SÃO PAULO - Campeã do Grupo Especial do carnaval fluminense pela última vez em 1984, a Portela, que coleciona 21 conquistas, aposta na internet para voltar à glória. O samba-enredo escolhido para este ano - "Derrubando fronteiras, conquistando a liberdade... Um Rio de paz, um estado de graça" - vai tratar do uso da internet e da inclusão digital como meio para a inclusão social, o que levaria à paz. "Queremos fazer esse recorte para mostrar a tecnologia como uma ferramenta de transformação social", explica o carnavalesco da Portela, Alex Oliveira.

Para levar o título, a Portela levará à avenida 4,2 mil pessoas, divididas em 36 alas. "Vamos apresentar fantasias com soluções tecnológicas, além da utilização de novos materiais, com uma preocupação maior com a sustentabilidade", explica o carnavalesco. A escola não revelou os gastos para o desfile deste ano.

Para Oliveira, um dos principais pontos do desfile deste ano da Portela é o apelo social do samba-enredo. "Para poder mostrar como a internet possibilita essa inclusão das pessoas, levaremos à avenida pessoas que podem se beneficiar dessa inclusão, como cadeirantes, campeões paraolímpicos, anões, pessoas com síndrome de Down", afirma. "Queremos mostrar essa derrubada de fronteiras, e como isso pode acabar com o preconceito na sociedade", conta. Daí, conclui o carnavalesco, vem a ligação com o final do desfile e o pedido de paz para o Rio de Janeiro.

Segundo Oliveira, o grande destaque da escola, como sempre, é a participação da comunidade. "Não estamos interessados em servir de palco para famosos. Nesse aspecto, a Portela é muito tradicional", afirma o carnavalesco, que completa: "Mas, apesar de estarmos muito ligados à tradição, ainda somos uma escola que preza a inovação. Somos pioneiros, e isso explica o samba-enredo".