Carnaval 2010: procura por abadá movimenta Salvador

No carnaval de Salvador, os blocos e camarotes mais caros costumam ser os mais disputados. Oferecem as atrações mais populares e a melhor estrutura. Exemplo é o bloco Camaleão, comandado pelo Chiclete Com Banana, que desfila de domingo a terça-feira no Circuito Osmar (Campo Grande). Ontem à tarde, os ingressos dos desfiles de domingo e segunda já estavam esgotados (custavam R$ 840 cada) e havia poucos para a terça. Com cambistas, os preços podem ultrapassar R$ 2 mil.

Há, porém, alternativas mais baratas para ver os ídolos. O próprio Chiclete comanda, na noite de terça, o Voa-Voa, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Os ingressos custam a metade do Camaleão: R$ 430. O mesmo vale para outras estrelas, como Ivete Sangalo e Daniela Mercury. O bloco de Ivete, o Coruja, desfila de domingo a terça no Circuito Osmar e o abadá custa R$ 650. Hoje ela apresenta-se no Pra Ficar, no Circuito Dodô, por R$ 450. Já o bloco comandado por Daniela, o Crocodilo, desfila de domingo a terça no Circuito Dodô e o abadá custa R$ 400, mas ela desfila de graça, amanhã, com seu próprio trio, no mesmo circuito.

Outros artistas desfilam sem cobrar, caso de Carlinhos Brown, do bloco Camarote Andante, domingo e segunda, no Circuito Dodô. Mas blocos sem corda costumam ter mais brigas e delitos, como furtos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.