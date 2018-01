Carnaval 2010: Recife prepara festa multicultural

Cabem nos palcos do Recife e de Olinda não somente o frevo, mas os bois, os ursos, os caboclinhos, os blocos líricos, os bonecos gigantes, os papangus e os maracatus. Há espaço também para o samba, o rock, o pop e até para a música eletrônica no polo Recbeat que, além do bate-estaca, trará os grupos Cabezas de Cera, do México, Ojos de Brujo, da Espanha, e Puero Candelaria, da Colômbia.

Os maiores temperos, e características do carnaval pernambucano, são certamente os foliões e a alegre, criativa e descontraída brincadeira nas ruas, atrás de orquestras de frevo e de agremiações. A festa que é tomada amanhã pelo Galo da Madrugada no centro do Recife se espalha pelas ladeiras da vizinha Olinda e em cidades do interior. Bezerros, no Agreste, a 105 quilômetros do Recife, é dominada, nos domingos, pelo encontro de blocos de papangus, tradição de cerca de 80 anos. Vestidos com túnicas simples ou sofisticadas fantasias, mas sempre mascarados, os papangus mantêm o mistério sobre sua identidade.

Na segunda-feira, os blocos de pau e corda, ou blocos líricos, são a grande atração do centro do Recife, com desfile que tem início no começo da noite. Encantam, com seus corais femininos entoando frevos e canções que remetem a carnavais passados. Os bonecos gigantes são o ápice da terça-feira em Olinda e, todas as noites, nos palcos montados pela prefeitura em vários bairros do Recife se revezam com atrações locais e nacionais, a exemplo de Elba Ramalho, Zeca Pagodinho, Luiz Melodia, Lenine e Alceu Valença.

Arrastão

Oficialmente, a festa recifense termina com um ''arrastão'' do frevo na madrugada de Quarta-Feira de Cinzas numa apoteose do frevo, no Marco Zero, sob o comando de maestros como Spok, Ademir Araújo, Forró, Duda e Clóvis Pereira. Em Olinda, o carnaval continua com o Bacalhau do Batata, na manhã de quarta-feira, e segue com algumas troças que reúnem foliões resistentes que ainda sobem e descem as ladeiras na quinta-feira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.