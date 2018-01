Carnaval 2010: Salgueiro tenta o bi no Rio com livros

O Salgueiro tenta o bicampeonato viajando pela literatura. Com o enredo "Histórias Sem Fim", o carnavalesco Renato Lage vai levar para a Sapucaí carros que representam grandes marcos da literatura mundial. Da Bíblia aos livros de Harry Potter, passando por "Eu, Robô", de Isaac Asimov. O abre-alas traz uma gráfica com 55 acrobatas da Intrépida Trupe e do Cirque du Soleil que representarão as letras. Patrocinado pela Ediouro, o Salgueiro vai distribuir 500 livros para as arquibancadas. Os ritmistas estarão fantasiados de árabes, numa alusão ao clássico "Ali Babá e os 40 Ladrões". A rainha de bateria, Viviane Araújo, virá de Sherazade.

Já a Beija-Flor viaja pelos 50 anos de Brasília. A escola, que teve de dar explicações por causa do patrocínio de R$ 3 milhões recebido do governo do Distrito Federal - envolvido num escândalo de corrupção -, não quer saber de política: preferiu focar o mito indígena Goyás e o povo que trabalhou pela construção da cidade, destacando sua arquitetura. A única figura política que aparecerá no desfile é Juscelino Kubitschek, "pai" da capital federal. O embate com o Salgueiro promete. "Vamos corrigir tudo o que deu errado em 2009", promete Ubiratan Silva, um dos carnavalescos.

A abertura da noite é com a União da Ilha, que luta para ficar no Grupo Especial. O enredo "Dom Quixote de La Mancha, o Cavaleiro dos Sonhos Impossíveis" marca sua volta à elite do carnaval depois de oito anos. A Imperatriz Leopoldinense entra na avenida logo em seguida. O enredo é "Brasil de Todos os Deuses". Estarão representados na avenida símbolos de todas as religiões, com direito até a monges budistas no desfile.

A Viradouro se veste com as cores do México e fala de conquistas, religiosidade, arte popular. As atenções estão voltadas à rainha de bateria, a mais jovem do carnaval carioca: Julia Faria, de 7 anos, filha do presidente da escola, Marco Lira. Ela ocupa o lugar que já foi de Luma de Oliveira e Juliana Paes. A Justiça liberou sua participação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.