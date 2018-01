Carnaval de 2015 teve menor nº de mortos nas estradas em 8 anos

BRASÍLIA - O carnaval de 2015 foi o menos letal dos últimos oito anos. Balanço da Polícia Rodoviária Federal aponta que, da sexta-feira até a quarta, 18, foram registradas 120 mortes nas estradas federais - o número mais baixo no período -, 2.785 acidentes e 1.786 feridos.

Os dados mostram uma redução de 28% na quantidade de mortos, 22% no total de acidentes e de 18% no número de feridos, na comparação com o ano passado. Em 2014, para cada um milhão de veículos nas rodovias foram registrados 40,5 acidentes, com dois mortos. Neste não, para cada um milhão de carros, foram registrados 31,7 acidentes, com 1,37 mortos.

A maior causa das mortes é a colisão frontal entre veículos - que responde por 45% do total de acidentes letais. A alta velocidade causa 26% dos acidentes.

No período, foram feitos 85 mil testes para apurar embriaguez ao volante, sendo que, do total, 2 mil casos geraram autuações. A PRF realizou 372 prisões por embriaguez neste carnaval.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, comemorou o resultado e creditou a redução dos acidentes com mortos a uma mudança na fiscalização feita pela Polícia Rodoviária Federal. "Acreditamos que esse ano o aperfeiçoamento da fiscalização nas estradas levou a esse resultado que superou nossas expectativas", disse o ministro. Ele anunciou ainda que o governo federal autorizou a nomeação de 421 novos policiais rodoviários federais, que já estão treinados.

O maior número de mortes foi registrado no Estado de Minas Gerais - 14 vítimas fatais. Na sequência, vêm Maranhão e Distrito Federal, com 10 mortes cada um nas estradas federais.