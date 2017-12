Carnaval de Salvador é registrado no Guinness 2005 O maior carnaval de rua do mundo é o de Salvador. A festa baiana foi registrada no Guinness 2005. São seis dias de folia, em que cem blocos e trios elétricos ocupam os 26 quilômetros de ruas e avenidas da cidade. De acordo com o Livro dos Recordes, que a Ediouro lança no Brasil em novembro, o carnaval de Salvador atrai dois milhões de pessoas a cada ano - sendo 800 mil turistas - e gera 254 milhões de dólares em negócios.