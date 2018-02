Carnaval de São Paulo terá calor e chuva; Rio pode marcar 39°C

Foliões de São Paulo terão de sair debaixo de chuva para curtir o carnaval. A previsão para a cidade é de calor, mas a chegada de uma frente fria pode provocar temporais a partir de domingo na capital paulista, de acordo com a Climatempo.

O tempo não deve afetar os desfiles das escolas de samba de São Paulo na noite desta sexta-feira, 9, e na madrugada de sábado, 10. Mas, de acordo com meteorologistas da Climatempo, a chuva pode cair sobre o Sambódromo do Anhembi na madrugada de domingo, 11.

"A chance de chover é até baixa para hoje (sexta-feira, 9). Se tiver alguma chuva é no começo da noite em São Paulo. Mas, para os desfiles da noite do sábado, tem previsão de chuva e também para a madrugada de domingo", explica Josélia Pegorim, meterologista da Climatempo. "Essa chuva de São Paulo vai ser em forma de pancadas e pode ocorrer em vários momentos."

Quem vai curtir os blocos de rua também deve se prevenir. "Durante a tarde e noite do sábado, a cidade pode ter chuva forte", diz Josélia. Segundo ela, a instabilidade deve continuar no domingo, na segunda, na terça e na Quarta-feira de Cinzas na cidade de São Paulo.

"Todas as regiões do Estado de São Paulo estão sujeitas a chuvas fortes", explica Josélia. O motivo da instabilidade, segundo a Climatempo, são as altas temperaturas associadas à chegada de uma frente fria.

Apesar da previsão de temporais, as temperaturas só devem cair em São Paulo na terça-feira. Para sábado, a máxima prevista é de 31ºC e, no domingo, os termômetros podem marcar até 32ºC. Já na segunda, a temperatura máxima cai para 29ºC e, na terça, para 26ºC.

Rio. A cidade do Rio pode ter recorde de calor durante o carnaval. Para a capital fluminense, a temperatura máxima prevista pela Climatempo é de 39ºC no sábado e no domingo. A maior temperatura registrada no Rio em 2018 foi de 38,6ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). "Serão muitas horas de sol forte e pouca nebulosidade", diz Josélia.

Para o primeiro desfile das escolas de samba da Marquês de Sapucaí, na noite de domingo e madrugada de segunda-feira, não há previsão de chuvas. Mas, para o segundo dia de desfiles, na noite de segunda e madrugada de terça, não é possível descartar a possibilidade de pancadas de chuva, segundo a Climatempo.