Carnaval de SP racha e terá 4 dias de desfile em 2009 O carnaval de São Paulo rachou, o que levará a quatro dias de desfile das escolas de samba no carnaval 2009. A ruptura da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo provocou a criação de um outro grupo, a Super Liga, assim autodenominada pelo acúmulo de títulos de suas integrantes. Ela passará a desfilar com a União das Escolas de Samba de São Paulo (Uesp) - só não ficou determinado se haverá um título unificado. "Não tem volta", afirma Edimar Thobias, presidente da Vai-Vai, eleito presidente da Super Liga na terça-feira. Paulo Serdan, presidente da Mancha Verde, assumiu como tesoureiro. Dez escolas ao todo formam a Super Liga. A Liga Independente tem hoje 12 escolas de samba e 2 afoxés. A escolha de Sidinei Carriuolo, presidente da Águia de Ouro, para comandar a Liga Independente foi o principal motivo da divisão. Para Thobias e Serdan, líderes da dissidência, a eleição para o cargo foi fraudulenta e antidemocrática. Para Carriuolo, a decisão do rompimento ainda não é definitiva e há espaço para negociação. "As coisas não são tão simples, temos contratos. O bom senso deverá prevalecer", declarou. Já para Serdan a mudança foi positiva. "Os presidentes se respeitam. Nosso projeto caminha bem e não haverá retrocesso." Mas a Super Liga já desenvolveu um estatuto de regras e planeja fazer o sorteio da ordem dos seus desfiles no dia 12 de maio. A disputa ocorrerá no domingo e na segunda-feira de carnaval, cada dia com cinco escolas. A organização negocia contrato de transmissão televisiva com a Rede Record. A Liga Independente manterá as exibições de sexta-feira e sábado e deverá permanecer com a transmissão da Rede Globo. Segundo a São Paulo Turismo (SPTuris) não haverá mudanças quanto à distribuição de verba pública para a realização do evento. Há dois anos, o órgão negocia diretamente com as escolas e continuará a proceder da mesma forma com a divisão das ligas, sem prejudicar a organização do carnaval. DIVISÃO A Super Liga: Vai-Vai, Mancha Verde, Império de Casa Verde, Pérola Negra, Gaviões da Fiel, Unidos do Peruche, Camisa Verde e Branco, Imperador do Ipiranga, Dragões da Real, Combinados de Sapopemba A Liga: Mocidade Alegre, Unidos de Vila Maria, Rosas de Ouro, Tom Maior, X-9 Paulistana, Nenê de Vila Matilde, Acadêmicos do Tucuruvi, Leandro de Itaquera, Águia de Ouro, Barroca Zona Sul, Acadêmicos do Tatuapé e Morro da Casa Verde. Além das escolas, a agremiação ainda inclui os afoxés Filho da Coroa de Dadá e Iya Ominubu