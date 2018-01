Carnaval do Rio começa nesta terça e homenageia família real

A abertura oficial do carnaval carioca acontece nesta terça-feira, 29, à tarde com a tradicional entrega da chave da cidade ao Rei Momo, que chegará à Cidade do Samba numa carruagem de época, numa homenagem aos 200 anos da chegada da família Real ao País. No Sambódromo, os funcionários trabalham dia e noite nos últimos preparativos para os desfiles do próximo fim de semana. Um cortejo com três carruagens sairá às 14 horas do Paço Imperial no Centro da cidade percorrerá ruas dos centro e terminará na Cidade do Samba. Numa delas estará, além do Rei Momo, a Rainha e as Princesas do Carnaval. Em outra, haverá atores que representam D. João, Carlota Joaquina, a Rainha Mãe, Dona Maria, e o jovem Pedro que tinha 9 anos de idade quando chegou ao Rio. A terceira carruagem será ocupada por foliões típicos do carnaval, como melindrosas, malandros, pierrôs e colombinas. A Prefeitura prepara inovações no desfile deste ano, como uma ilumiação especial feita pela Rioluz. Os arcos da Praça da Apoteose, no Sambódromo, receberão as cores da agremiação que estiver desfilando. Outra novidade será um equipamento computadorizado de raio laser com software especial que projetará animações e textos nos Arcos. Quem quiser assistir aos desfiles do Grupo Especial ainda tem tempo de comprar ingressos. Já estão esgotadas as aquibancadas dos setores 3 e 7, mas ainda estão sendo vendidos ingressos para as arquibancadas dos setores 5 e 11, pelo valor de R$ 15. O setor 9 também tem lugares numerados na arquibancada a venda por R$ 30.