Carnaval do Rio lembrará datas que marcaram a história do País

Datas que marcaram nossa história e cultura serão lembradas nos desfiles da Sapucaí que começam neste domingo, 3, no Rio. As escolas São Clemente, Mocidade e Imperatriz Leopoldinense falam dos 200 anos da chegada de d. João VI ao Rio; a Mangueira canta o centenário do frevo; a Porto da Pedra, outro aniversário: os cem anos de imigração japonesa no País. A atual campeã, Beija-Flor, viaja até Macapá (Amapá), para redescobrir o Brasil. A Salgueiro entra na Marquês para lembrar que o Rio de Janeiro continua lindo. A Portela alerta para os perigos contemporâneos e fala sobre os riscos do aquecimento global para o futuro do planeta e a Viradouro homenageará os carnavais de outras escolas. Os destaques do primeiro dia do carnaval carioca são Mangueira e Viradouro, as duas últimas escolas a passarem pelo Sambódromo. A verde-e-rosa viveu um pré-carnaval complicado. A agremiação foi muito criticada por não escolher um enredo homenageando o compositor Cartola, que faria 100 anos em 2008. Depois, vieram as notícias relacionando a escola ao tráfico de drogas no Morro da Mangueira. Na avenida, os mangueirenses prometem dar a volta por cima. A cantora Alcione já avisou: "A Mangueira está acima do bem e do mal. O que importa é o samba. O resto é o resto." Carnaval de São Paulo As apresentações das escolas de samba que integram o Grupo Especial do carnaval de São Paulo terminaram em grande estilo e trouxeram à avenida temas louváveis como a educação, assunto abordado pela Vai-Vai. Outros grandes enredos que empolgaram o sambódromo foram as temáticas escolhidas pela Mocidade Alegre, que falou sobre a diversidade cultural, sexual e gastronômica que compõe a capital paulista, o samba enredo da Império de Casa Verde, que contou a história da MPB, e o samba da Mancha Verde, que relatou a vida e a obra de Ariano Suassuna. Outras fortes candidatas ao título do carnaval de São Paulo 2008 são a Rosas de Ouro e Unidos de Vila Maria que entraram na avenida falando sobre a história do perfume e o centenário da imigração japonesa, respectivamente. Com 4,9 mil componentes, 27 alas e 5 carros alegóricos, a Vila Maria garantiu o título de maior escola de samba a desfilar na edição de 2008 no carnaval de São Paulo. Grupo de Acesso Enquanto o Grupo Especial do carnaval paulista saí de cena e dá espaço ao Grupo de Acesso, o Rio de Janeiro faz o inverso. O desfile das escolas de samba que brigam pela vaga que garante espaço entre a elite do carnaval carioca foi marcado por grandes apresentações, como o caso da Estácio de Sá, que teve o enredo A História do Futuro, União da Ilha, que relembrou o clássico É hoje O Dia - de 1982 - e a Império Serrano, que com sua homenagem à Carmem Miranda emocionou a todos e se tornou a favorita a ganhar a disputa para subir para o Grupo Especial. (Colaborou Gustavo Miranda, do estadao.com.br)