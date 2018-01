Carnaval do Rio terá guia bilíngue pela primeira vez

RIO - Baseados em passagens da história do Brasil e de outros países, na vida de personalidades ou em lendas obscuras, os desfiles das escolas de samba muitas vezes não são compreendidos por quem vai à Marquês de Sapucaí. Os espectadores admiram as fantasias caprichadas, os carros alegóricos monumentais e a potência da bateria, mas... e o que está sendo contado ali? A partir deste carnaval, pela primeira vez, eles contarão com um guia com informações sobre cada agremiação e seu desfile.

A tiragem será de 200 mil exemplares. Com textos em português e em inglês, o livreto, em formato 15X21 centímetros, terá 72 páginas e será distribuído às cerca de 65 mil pessoas que forem ao Sambódromo no sábado (quando desfila o Grupo de Acesso A), domingo e segunda-feira (Grupo Especial), e também estarão disponíveis nos postos de informação da Riotur.

Reprodução

Cada escola terá um pouquinho de sua história relatada. O guia vai conter explicações sobre o que significam suas figuras principais: o mestre-sala, a porta-bandeira, as baianas, a Velha Guarda, a comissão de frente. Mais: vai contar sobre o enredo, o significado das alegorias e das fantasias de cada ala, e terá a letra do samba-enredo e a ficha técnica dos desfiles.

"Vamos explicando os setores da escola na mesma disposição em que são apresentados na avenida. O público contempla o lado estético, os efeitos visuais e sonoros, mas não entende tudo. Então, na segunda escola, as arquibancadas do setor 7 (turístico) já estão vazias", diz Marcos Roza, historiador e pesquisador do carnaval responsável pelo conteúdo do guia, um pioneiro no suporte acadêmico dado aos carnavalescos do Rio (trabalha nisso há doze anos).

Foi Roza quem idealizou o projeto, dois anos atrás. "Agora, as pessoas vão poder participar mais. Vai ter mais gente querendo ir pra Sapucaí. Quem sabe o espaço não é ampliado?" Para criar o guia, pesquisadores estão percorrendo os barracões das escolas e colhendo as informações mais importantes para o entendimento do enredo. A Riotur garantiu às escolas que os livretos só serão distribuídos no dia dos desfiles, para que o efeito surpresa seja preservado.