"Ainda procuro a mesma sensação que tive num carnaval da minha infância. Até hoje não consegui repeti-la, por isso sou um pouco frustrada com a folia. Foi numa matinê, em Campos do Jordão (SP). Eu tinha 6 anos e estava de colombina. A gente dançava e jogava serpentina para cima. Tudo tão ingênuo. Fiquei maravilhada com aquele confete caindo."