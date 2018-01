Carnaval interrompe contagem de prazos processuais Não haverá expediente no Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos dias 27 e 28 de fevereiro, segunda e terça-feira de carnaval. Dessa forma, todos os prazos processuais ficam suspensos na Secretaria do Tribunal nesse período, voltando a fluir a partir de 1º de março, Quarta-Feira de Cinzas. Nesse dia, o funcionamento do tribunal será das 14 às 19 horas. De acordo com informações do site do STJ, as sessões de julgamento da Corte Especial e das turmas, marcadas respectivamente para os dias 1º e 2, foram transferidas para o dia 9 de março por determinação do presidente do STJ, ministro Edson Vidigal. As sessões previstas para o dia 7 não foram alteradas.