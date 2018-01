Carnaval já começou em Pernambuco Em Pernambuco, já é Carnaval. Há um mês, as prévias já animam moradores e turistas de cidades como Recife e Olinda. No entardecer, as esquinas ganham um colorido diferente com os blocos (de escolas, repartições públicas, empresas privadas, clubes e grupos de amigos) que aproveitam as últimas horas do dia para desfilar seus estandartes e "esquentar os motores" para os quatro dias oficiais da festa. Ao todo, 55 pontos, espalhados pelo centro da cidade e pela periferia, serão responsáveis pela diversão de moradores e turistas. Divididos em temas, cada um dos pólos contará com atrações ligadas à cultura popular (como é o caso do maracatu, frevo, afoxé, samba e caboclinho, entre outros) até o techno e o rock and roll. Pelas ruas e ladeiras da cidade histórica de Olinda, nada menos que 535 blocos e troças prometem arrastar milhares de foliões. Conhecida por turistas de todo o Brasil e do exterior por seu carnaval irreverente e popular, a cidade se prepara para brincar a folia em uma condição especial: a de capital mundial da cultura, prêmio concedido pela Unesco, no final do ano passado. Lá é fácil encontrar personagens como os bonecos gigantes e caboclos de lança que encantam crianças e adultos. Galo No sábado, pelas ruas centrais do Recife, acontecerá o desfile do Galo da Madrugada, que este ano entra na avenida com as cores do Brasil, numa homenagem a Copa do Mundo. O bloco deverá ser acompanhado por mais de 2 milhões de pessoas.