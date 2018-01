Carnaval no litoral paulista atrai mais de três mil pessoas Mais de três mil pessoas se espalharam pelas areias da Praia do Arrastão, perto do centro de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, para acompanhar a saída dos barcos do 16° Carnamar, uma das principais festas do carnaval da cidade. As embarcações, coloridas com balões ou levando frases de protesto, atravessaram o canal até Ilhabela e desfilaram em frente à praia do centro. Cerca de 100 barcos participaram do desfile, que durou duas horas. Os foliões que estavam nos barcos, entre eles a modelo e atriz Karina Bacchi, eram refrescados por jatos d´água lançados por rebocadores da Petrobrás. Na praia, uma banda divertia os turistas com MPB. Nesse trecho, o trânsito na Rodovia Rio-Santos no sentido Maresias, ficou parado. É uma prévia do que deve ser durante todo o dia, por conta da extensa programação para o carnaval. À noite, os foliões devem lotar o Sirena, com o carnaval eletrônico embalado pelo DJ inglês Fatboy Slim, considerado o principal responsável pela massificação da música eletrônica nos anos 90.