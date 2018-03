Carrefour é condenado por cliente espiar mulher em provador

Uma cliente que foi espionada num provador do Carrefour de Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro, vai receber indenização do supermercado e do homem que a espionou. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), para quem a arquiteta Érica Dantas Espírito Santo passou por constrangimento no supermercado.

Ela foi ao Carrefour para comprar uma roupa, em 2006, e, enquanto provava uma camiseta, percebeu algo brilhando no chão. Ao chegar perto, ela viu que um homem usava um espelho para tentar vê-la se despindo.

Segundo o TJ-RJ, Joseilton Sousa da Silva terá que pagar R$ 1 mil para Érika, enquanto o Carrefour foi condenado a pagar R$ 2 mil. Ambos lados podem recorrer da decisão.