Carreta ameaça tombar na zona leste de São Paulo Uma carreta com mais de 30 toneladas de produtos ameaça tombar na tarde desta quarta-feira, 30, na Avenida do Oratório, altura do número 5000, na região do Parque São Lucas, zona leste de São Paulo. A parte traseira da carreta está pendendo para o lado direito da avenida, em uma curva, ao lado de um poste e de uma grande árvore. A avenida permanece parcialmente interditada neste trecho. Três equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 13 horas para auxiliar na retirada da carga. Na Rua da Consolação, um acidente envolvendo dois carros e uma moto deixou pelo menos um pessoa ferida nesta tarde. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a colisão ocorreu na altura da Rua Pedro Taques, sentido bairro, e três das quatro faixas permanecem interditadas. O trânsito está lento nas proximidades. Apesar disso, a CET registrou apenas 29 quilômetros de congestionamento às 14h30, índice abaixo da média para o horário, que é de 36 km. O pior trecho está na pista local da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, onde o motorista reduz a velocidade por três quilômetros,desde a Ponte Freguesia do Ó até a Rua José Gomes Falcão. Também há problemas na Avenida Professor Luís Ignácio de Anhaia Mello, sentido centro, desde a Avenida Salim Farah Maluf até o Viaduto Grande São Paulo, cerca de dois quilômetros de lentidão. Já na Avenida Paulista, sentido Consolação, o motorista reduz a velocidade por dois quilômetros, desde a Praça Oswaldo Cruz até a Rua Augusta.