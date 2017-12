Carreta com cerveja quebra na BA e causa tumulto em estrada

Um caminhão com cerca de mil caixas de cerveja e refrigerantes tombou na manhã desta terça-feira, 30, na BR-324, entre os bairros periféricos de Bom Juá e Jaqueira do Carneiro, em Salvador e causou grande tumulto na rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 200 pessoas, entre elas crianças e idosos, cercaram o veículo e, em poucos minutos, saquearam toda a carga do caminhão. Agentes da Polícia Civil tentaram conter a multidão - um tiro para o alto chegou a ser disparado -, mas o esforço foi em vão. A movimentação de pessoas no local causou um congestionamento de cerca de 10 quilômetros na via e outro acidente: um engavetamento entre três veículos, surpreendidos pelo engarrafamento. Ninguém ficou ferido.