Carreta com GLP tomba na Fernão Dias e pode complicar trânsito O período da manhã desta quinta-feira, possivelmente a partir das 6h30, pode ser de muito transtorno para os usuários da Rodovia Fernão Dias, principalmente para aqueles que pretendem sair da capital paulista. Isso porque, por volta das 21h30 de quarta-feira, duas das três faixas de rolamento existentes na pista sentido São Paulo-Minas Gerais foram interditadas na altura do quilômetro 79, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O motivo foi o tombamento de uma carreta-tanque que transportava 22 mil litros de Gás Liquefeito de Petróleo(GLP) - gás de cozinha. Não há previsão para que a pista seja liberada por completo. Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista Eduardo Apolinário, que trabalha para a Transportadora Capuava, com sede em Mauá, tentou fazer uma curva à direita em alta velocidade, perdeu o controle do veículo, que tombou para a esquerda. Com alguns ferimentos, Eduardo foi encaminhado ao pronto-socorro municipal de Guarulhos por uma equipe dos bombeiros. Como há um pequeno vazamento de gás do cilindro, uma equipe da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) permanecerá no local até que ocorra a transferência do gás para outra carreta, ou até que o veículo seja erguido e possa ser retirado da pista com segurança. A carreta havia saído de uma empresa localizada em Santo André, também na Grande São Paulo, e seguia para a cidade de Contagem (MG).