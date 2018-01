Carreta envolvida em acidente na Bandeirantes é retirada Uma carreta que invadiu uma residência e atingiu outras duas após um acidente na Avenida dos Bandeirantes, zona sul de São Paulo, na madrugada desta terça-feira, 22, já foi retirada do local, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O acidente aconteceu por volta da 1h30, na pista local sentido Marginal/Imigrantes da Avenida dos Bandeirantes e envolveu um veículo de passeio e uma carreta que transportava gesso, que após a colisão atingiu três residências e um poste de luz. Segundo a Eletropaulo, a região ficou sem energia das 2h15 até as 5h15. Às 10h15, apenas dez residências da Avenida dos Bandeirantes, entre as ruas Kansas, Texas e Nova Iorque, permaneciam sem iluminação. A Eletropaulo aguardava a remoção do veículo para poder restabelecer os trabalhos na região. O trânsito continua complicado na região, segundo a CET. São cerca de cinco quilômetros de lentidão na pista onde ocorreu o acidente. Segundo CET, o motorista do carro ficou ferido e teve de ser encaminhado ao Hospital São Paulo. Nas residências, ninguém ficou ferido.