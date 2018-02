Carreta perde freio e mata duas pessoas na Rodovia Anchieta Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas, por volta das 22 horas desta quarta-feira, após uma carreta perder o freio e atingir seis veículos na saída do último túnel da pista Sul da Rodovia Anchieta, na altura do quilômetro 47, já no trecho de Cubatão, no litoral paulista. Segundo a concessionária Ecovias, a carreta, dirigida por Leonardo de Almeida Nelo Filho, de 44 anos, que transportava açúcar a granel, bateu em quatro carros de passeio, atingiu um caminhão, e arrastou por mais de 30 metros uma moto, matando Carla Varella Perez, de 23 anos, e Alcides Salvador Júnior, de 25 anos. A cabine do caminhão atingido ficou completamente destruída, mas o motorista Celso Aparecido Morgado saiu ileso. Leonardo, o motorista da carreta, e Breno Brandalise Demachi, de 12 anos, ocupante de um dos veículos de passeio, foram encaminhados ao pronto-socorro da Santa Casa de Santos e passam bem. Outra três vítimas sofreram ferimentos leves e não quiseram ser levadas para o Hospital Modelo, em Cubatão. Eles assinaram termo de responsabilidade nas ambulâncias que prestaram socorro. Por causa do acidente, a pista Sul da Anchieta, que era utilizada na descida, foi bloqueada, obrigando a pista norte foi invertida para que os motoristas que estivessem no planalto pudessem descer a serra. Até as 3h30 desta quinta-feira a pista sul da Anchieta ainda não havia sido liberada.