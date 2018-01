Carreta que transportava vidros tomba na Régis Bittencourt Uma carreta que transportava cerca de 12 toneladas de vidros tombou por volta das 14h30 desta quinta-feira, 24, na altura do quilômetro 300 da Rodovia Régis Bittencourt, na cidade de Juquitiba, na Grande São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na pista sentido São Paulo-Paraná. Ninguém ficou ferido. A pista foi totalmente interditada às 15h45 para remoção dos vidros e da carreta. Às 16h20, o congestionamento no trecho já passava dos quatro quilômetros. Já no sentido contrário da rodovia, há lentidão nas proximidades do local do acidente devido à curiosidade dos motoristas. Na Rodovia Presidente Dutra, o motorista que segue para o Rio de Janeiro encontra trânsito lento, com pontos de parada, entre os quilômetros 219 e 223, em Guarulhos, na Grande São Paulo, por causa do movimento intenso de veículos na pista marginal. Nas demais rodovias paulistas são boas as condições de tráfego nesta tarde.