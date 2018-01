Carreta tomba com 27 toneladas de ácido Uma carreta que transportava 27 toneladas de ácido bórico - material usado como inseticida - tombou ontem por volta das 19 horas na Avenida dos Bandeirantes, na altura do viaduto Santo Amaro, na zona sul. Duas pistas da avenida foram bloqueadas, causando cerca de 5 quilômetros de lentidão. O motorista da carreta sofreu ferimentos leves. Na pista local da Marginal do Tietê, próximo à ponte Cruzeiro do Sul, uma pessoa ficou ferida por volta das 21 horas, depois de uma colisão entre três veículos de passeio. A lentidão no local chegou a 8 km.