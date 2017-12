Carreta tomba e interdita Dutra no Rio Uma carreta que transportava cervejas tombou, por volta das 8h30 da manhã desta sexta-feira, na altura do quilômetro 220 da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, na região da Serra das Araras, no Rio. Devido à carga espalhada na pista, houve interdição total da via na altura do acidente. A única vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Piraí (RJ) com ferimentos leves. A Dutra, sentido Rio, tem cerca de 5 quilômetros de congestionamento desde o km 227 até as proximidades do acidente, infomou a NovaDutra, empresa que administra a rodovia. Em São José dos Campos, o motorista encontra três quilômetros de trânsito ruim na altura do km 147, no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos.