Carreta tomba e interdita Marginal do Tietê na zona norte Uma carreta que transportava cerca de 30 toneladas de cavaco de madeira tombou, por volta da 0h45 desta segunda-feira, na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello Branco/Ayrton Senna, 300 metros antes da Ponte do Limão, na zona norte da capital paulista. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Vanderli da Silva Pinto, motorista da carreta - que seguia para uma fábrica da Votorantim em Jacareí, no Vale do Paraíba - o veículo ficou totalmente desgovernado após a barra de direção estourar. A carreta acabou tombando junto à mureta ao lado do rio, na faixa esquerda de rolamento. Três guinchos da CET tentavam erguer a carreta, mas não conseguiam por causa do peso da carga, que estava sendo retirada com o uso de uma retroescavadeira, mas o trator ficou preso na mureta e os trabalhos de transbordo da carga passaram a ser feitos manualmente. O motorista que seguia rumo à região central e à zona leste da cidade neste trecho encontrava desvio para a pista local. Não havia previsão para liberação da pista.