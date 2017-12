Carreta tomba e interdita marginal em frente ao Canindé

A pista expressa da Marginal Tietê, no sentido Lapa-Penha, está parcialmente interditada em frente ao Estádio da Portuguesa desde às 4h30 desta quarta-feira, 4. Uma carreta da empresa Pepec, de Poá, que transportava cerca de 20 toneladas de material reciclável, tombou no local. Ninguém se feriu no acidente. A carreta e a carga ocupam três faixas da pista, restando apenas uma, na divisa com o rio, para o trânsito. Guinchos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e duas carretas da empresa estão no local. Um retroescavadeira deve remover a carga e o veículo. Os motoristas devem utilizar a pista local da marginal.