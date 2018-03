Carreta tomba e interdita pista

O tombamento de uma carreta na pista local da Marginal do Pinheiros fez a capital paulista registrar ontem o segundo maior congestionamento do ano no período da manhã. Às 10h30, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 181 quilômetros de lentidão - o maior índice desde o mês de julho, quando entraram em vigor as medidas de restrição à circulação de caminhões no centro expandido da capital. A maior lentidão deste ano pela manhã foi registrada no dia 11 de março: 186 quilômetros. A carreta transportava um cilindro com gás de cozinha que, apesar de vazio, teve uma retirada difícil e demorada. Segundo o Corpo de Bombeiros, mesmo sem o gás, havia risco de explosão, pois o compartimento poderia conter resquícios da substância. O acidente ocorreu por volta das 4 horas. O motorista seguia pela pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, quando perdeu o controle, atravessou a Avenida das Magnólias e parou em cima do Túnel Sebastião Camargo. A cabine do caminhão ficou pendurada no início do túnel e duas muretas foram derrubadas. O túnel só foi liberado para o tráfego por volta das 7 horas. Com ferimentos leves, o motorista seguiu para o Hospital São Paulo. A pista local da Marginal foi totalmente interditada, por volta das 8h20, na altura da Ponte da Cidade Jardim. O trânsito teve de ser desviado da pista local para a pista expressa, na altura da Ponte Cidade Jardim. Por volta das 10 horas, o engarrafamento atingiu a Rodovia Castelo Branco. Pela manhã, outros seis acidentes de trânsito contribuíram com os altos índices de congestionamento registrados ontem. Na Avenida Paulista, sentido Paraíso, um incêndio num veículo deixou uma pessoa ferida. A CET registrou ainda dois atropelamentos. Na Avenida Pacaembu, um pedestre foi atingido e ficou ferido, depois de uma colisão entre uma moto e um carro. Na Avenida Aricanduva, na zona leste, uma pessoa morreu ao ser atropelada por um automóvel. Os outros três acidentes envolviam carros e motocicletas.