Carreta tomba e polícia apreende 250 kg de maconha em SC

Policiais rodoviários estaduais apreenderam, no início da noite de terça-feira, cerca de 250 quilos de maconha que eram transportados numa carreta com placas do Paraguai, na altura do quilômetro 145 da SC-302, em Santa Cecília, no centro-oeste de Santa Catarina. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a carreta, que transportava sacas de trigo, tombou e parte da carga foi saqueada por moradores da região. Ao fazerem uma vistoria na carga, os policiais encontraram a droga. O motorista, E.B.S., 24 anos, fugiu do local. O ajudante, E.V.S., 22, ficou preso nas ferragens e foi encaminhado para o Hospital de Curitibanos. Após receber alta hospitalar, o rapaz será levado à Polícia Federal de Lages e indiciado por tráfico de drogas.