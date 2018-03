Carreta tomba e prejudica trânsito na rodovia Ayrton Senna O tráfego na rodovia Ayrton Senna ficou prejudicado por uma hora na manhã desta quinta-feira, após um acidente com uma carreta, na altura de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. O motorista do veículo perdeu o controle da direção da carreta, que invadiu o canteiro central da pista sentido São Paulo, por volta das 10h15. A carreta ficou em L, interditando uma faixa de rolamento da via, na altura do km 52. Ninguém ficou ferido e houve lentidão no local, até por volta das 11h30, quando o veículo foi retirado. Na rodovia Piaçaguera-Guarujá, no litoral sul do Estado, o trânsito foi prejudicado após um acidente envolvendo um caminhão. Por volta das 7 horas, o veículo tombou na altura do km 254 da rodovia, na pista sentido Guarujá. Ninguém ficou ferido e não houve queda de carga, mas o veículo interditou a faixa da direita e o acostamento da rodovia, prejudicando o trânsito no local.