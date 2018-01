Carreta tomba no Rodoanel e deixa dois feridos Uma carreta tombou, no início da manhã desta terça-feira, no Rodoanel Mário Covas. O acidente aconteceu, por volta das 6h30, no sentido capital-interior, na altura do quilômetro 29, nas proximidades do acesso para a Rodovia Régis Bittencourt. Um pedestre que passava no local foi atingido pelo veículo. Ele e o motorista ficaram gravemente feridos. O trânsito está lento na altura do km 29,5, na pista sentido capital-interior, próximo à alça de acesso à Rodovia Régis Bittencourt. O congestionamento atinge cinco quilômetros, e uma das faixas já foi liberada. Segundo o Desenvolvimento Rodoviário S.A (Dersa), a seguradora da carreta esteve no local analisando a possível retirada do veículo que, devido ao grande movimento, deverá ser na parte da tarde. O Dersa aconselha aos motoristas a utilizar a rodovia Raposo Tavares. Matéria ampliada às 11h16.