Carreta tomba sobre carro e cinco morrem na via Dutra Cinco pessoas morreram e três ficaram feridas após uma carreta carregada de café tombar sobre um veículo, na altura do km 211, da Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na região da Grande São Paulo. O acidente aconteceu às 6h41 deste sábado, 21, na pista lateral da via, no sentido capital. Uma das vítimas do acidente faleceu no pronto-socorro Maria Dirce e três foram socorridas no Hospital Geral de Guarulhos. Duas das três faixas da estrada ficaram interditadas devido ao acidente até as 8h45, quando a NovaDutra, empresa administradora da via, registrou dois quilômetros de congestionamento.