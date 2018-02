Carreta tomba sobre carro e deixa dois mortos na Grande SP Uma mulher e uma menina morreram, por volta das 23h15 de domingo, num acidente que deixou outras seis pessoas feridas na altura do quilômetro 291 da pista sentido PR-SP da Rodovia Régis Bittencourt, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A pista foi interditada e o tráfego foi totalmente liberado à 1h30. O congestionamento atingiu dez quilômetros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta tombou sobre um Monza, ocupado por seis pessoas, depois do caminhoneiro fazer uma manobra brusca para desviar de dois motoqueiros que haviam sido derrubados por uma picape. As vítimas, incluindo os motoqueiros, foram levadas para o Pronto-Socorro Central e Hospital Geral de Itapecerica por equipes dos bombeiros, por paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e ambulâncias da Prefeitura de Itapecerica. A identidade dos dois mortos não foi divulgada. O congestionamento chegou a atingir 10 quilômetros na região, pois, como há uma valeta com gramado dividindo as pistas naquele trecho, não foi possível se fazer um desvio do tráfego para a pista sentido SP-PR.