Carreta tombada congestiona via Dutra na chegada a SP Uma carreta que transportava areia tombou na pista marginal da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio-São Paulo na manhã desta quarta-feira, 28, atrapalhando o trânsito na região. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu, por volta das 6 horas, na altura do km 214, em Guarulhos. O motorista da carreta ficou gravemente ferido e a pista foi parcialmente interditada porque a carga se espalhou pelo asfalto. Até às 7h30, o congestionamento na região chegava a seis quilômetros; o motorista tinha como opção usar a Rodovia Ayrton Senna.