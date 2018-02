Carreta tombada interdita pista da Av. 23 de maio em SP Uma carreta, que transportava um container, tombou na madrugada desta quinta-feira, 5, na Av. 23 de Maio sob o viaduto Euclides Figueiredo, no Parque do Ibirapuera, na pista sentido Centro. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou a pista desviando o fluxo de veículos pela Av. Pedro Alvares Cabral, passando em frente ao Detran, onde os motoristas podem voltar à 23 de maio. Dois caminhões-guincho são utilizados para tentar retirar a carreta do local. A avenida foi libertada ao trânsito por volta das 7h30 mas ainda há um congestionamento até a altura do aeroporto de Congonhas. O motorista deve pegar a pista lateral, próximo à Vila Mariana. Não houve vítimas nesse acidente, ocorrido porque o motorista não prestou atenção à altura máxima para passagem de veículos pela via, que é de 2,40 metros. A carreta tinha 2,50 metros e bateu contra uma ponte da avenida. Matéria atualizada às 7h15