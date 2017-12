Carretas batem e complicam trânsito na zona leste Duas carretas colidiram na manhã desta quinta-feira, 29, na Avenida Salim Farah Maluf, complicando o trânsito na região do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 8 horas, na esquina com a Avenida Celso Garcia e duas pessoas ficaram feridas. Apesar do acidente, a capital paulista tinha trânsito tranqüilo na manhã desta quinta-feira. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 8h30 havia 72 quilômetros de lentidão - a média para o horário é de 84 quilômetros. O principal trecho de lentidão é verificado na Marginal do Pinheiros, no sentido Rodovia Castello Branco, tanto na pista local como na expressa, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte da Cidade Jardim, onde foram registrados cinco quilômetros de lentidão. No sentido Interlagos o motorista também enfrentava congestionamento. De acordo com a CET, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Eusébio Matoso foram apontados 4,6 quilômetros de lentidão. O congestionamento também atingia a Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal dos Pinheiros. A CET informou que havia três quilômetros de lentidão da Avenida Miruna até o Viaduto Santo Amaro Dutra Na Rodovia Presidente Dutra, o capotamento de um veículo de passeio complicava o trânsito. Por volta das 7h30, o motorista perdeu o controle do veículo, que capotou na pista marginal, no sentido Rio de Janeiro, na altura do km 222, em Guarulhos. A concessionária NovaDutra não tinha informações sobre feridos, mas o carro foi removido para o acostamento por volta das 8 horas, causando um congestionamento de dois quilômetros no local. Os motoristas também enfrentavam outros pontos de lentidão na via. Também em Guarulhos, na altura do km 220, mas no outro sentido, a pista marginal registrou três quilômetros de trânsito lento. Já na chegada a São Paulo, a pista marginal tinha um quilômetro de lentidão. Manifestação Um grupo de trabalhadores realizava uma passeata na Avenida Juscelino Kubitschek, reivindicando aumento salarial. Os manifestantes estavam acompanhados de um carro de som e seguiam em direção ao Parque do Ibirapuera. A Polícia Militar não tinha informações sobre qual categoria participava da manifestação e nem o número de participantes. Texto ampliado às 9h03 para acréscimo de informações.